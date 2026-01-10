Villa El Salvador: menores golpean a adolescente y le roban sus zapatillas

Un nuevo hecho de violencia juvenil quedó registrado en Villa El Salvador, donde un grupo de menores delincuentes interceptó a tres adolescentes en el sector 01, grupo 01 del distrito. Dos de ellos lograron escapar, pero el tercero fue reducido violentamente por sus agresores, quienes aprovecharon su indefensión para cometer el robo.

Las imágenes de seguridad muestran cómo la víctima fue amarrada, pateada y golpeada en el suelo, mientras los atacantes le quitaban incluso las zapatillas. Vecinos que escucharon los gritos de auxilio relataron que el adolescente suplicaba entre llantos que dejaran de agredirlo, sin que nadie pudiera intervenir a tiempo.

A pesar de que los moradores llamaron al serenazgo y a la Policía, la ayuda nunca llegó a tiempo. Indignados, señalaron que las unidades tardan demasiado en acudir a este tipo de emergencias, lo que permite que los delincuentes actúen con total impunidad. Finalmente, el menor, herido y descalzo, tuvo que ir tras sus agresores para intentar recuperar sus pertenencias.

OLA DE INSEGURIDAD

La agresión ha generado profunda preocupación entre los vecinos, quienes aseguran sentirse abandonados por las autoridades ante la creciente inseguridad. Afirman que ni siquiera pueden salir tranquilos a los parques, pues las peleas, robos y el uso de armas blancas son cada vez más frecuentes, dejando en evidencia la urgente necesidad de mayor presencia policial en la zona.