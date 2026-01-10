Río Rímac mantiene su caudal normal pese a lluvias

El caudal del río Rímac se mantiene dentro de sus niveles normales a pesar de las lluvias, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) al señalar que las precipitaciones corresponden a la temporada de verano y no representan una situación de alerta.

De acuerdo con el organismo meteorológico, las lluvias recientemente registradas eran previsibles para esta época del año en la costa peruana y no han generado un aumento significativo del caudal del río que atraviesa gran parte de Lima Metropolitana.

Asimismo, el Senamhi señaló que estos eventos climatológicos se prolongarán, al menos, hasta el próximo martes 13 de enero, por lo que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones hidrometeorológicas para evaluar el nivel de caudal del río Rímac.

NO HAY ALERTA

Una vocera de la institución reiteró que tanto las lluvias como el comportamiento del río se encuentran dentro de los parámetros normales, lo que permite descartar, por el momento, riesgos de desbordes o afectaciones para la población que vive en zonas cercanas al cauce.