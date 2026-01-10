Miraflores: parques se convierten en alternativa para disfrutar en familia este verano

Con el inicio de las vacaciones escolares y tras los gastos de fin de año, muchas familias buscan opciones accesibles para recrearse, y los parques de Miraflores se han convertido en una de las mejores alternativas. A lo largo de más de cinco kilómetros de malecón, vecinos y visitantes pueden encontrar amplias áreas verdes, juegos, zonas de descanso y espacios para compartir al aire libre.

Uno de los espacios recientemente inaugurados es el Parque Bicentenario, que complementa el Puente de la Paz e incluye una bajada peatonal directa hasta la playa. Este parque forma parte del corredor turístico que une Miraflores con Barranco y conecta distintos malecones, ofreciendo un recorrido rodeado de plantas de todo el país y vistas privilegiadas al mar.

Para quienes buscan actividad física, el Parque de la Juventud destaca como el espacio público de entrenamiento más grande de Latinoamérica, con áreas de calistenia, sacos de box y equipos certificados importados desde Europa. Abierto de 5 de la mañana a 10 de la noche, este complejo deportivo permite entrenar gratuitamente y fomenta el deporte entre niños, jóvenes y adultos.

EXPERIENCIAS DE AVENTURA

El circuito se complementa con zonas de relajación como el Parque Chino y experiencias de aventura como el parapente en el puerto miraflorino, que atrae a quienes desean salir de la rutina. Desde la Municipalidad de Miraflores, se invita a la población a aprovechar estos espacios renovados para disfrutar del verano en familia sin necesidad de realizar grandes gastos.