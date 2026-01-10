Punta Hermosa: llovizna reaviva temor por posible activación de quebradas

Una intensa llovizna cayó sobre Punta Hermosa y otros balnearios del sur de Lima, sorprendiendo a residentes y visitantes durante las primeras horas del día. Según los vecinos, la lluvia se inició alrededor de las 9:30 de la noche y se prolongó por cerca de dos horas, generando calles húmedas y un ambiente inusual para esta época de verano.

Aunque para algunos pobladores este tipo de garúas es normal, otros manifestaron su preocupación debido a los antecedentes de la zona, que hace tres años fue golpeada por un huaico que causó graves daños. En ese sentido, varias familias han optado por reforzar sus viviendas, invirtiendo miles de dólares en mejoras estructurales y sistemas de protección.

Tal es el caso de Raquel y su esposo, quienes señalaron que han asegurado su casa con nuevas puertas, barandas y modificaciones en los accesos para evitar que el lodo vuelva a ingresar. Sin embargo, consideran que estas medidas no son suficientes si no existe una adecuada limpieza y monitoreo de las quebradas por parte de las autoridades.

¿Y LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA?

Durante una inspección al cauce de la quebrada de Malanche se constató la presencia de piedras y montículos de tierra, lo que evidencia trabajos pendientes de limpieza. Por ello, los vecinos exigieron a la municipalidad mayor información y acciones preventivas ante la posibilidad de nuevas lluvias que podrían activar nuevamente los huaicos.