SJL: delincuente se hace pasar como cliente y roba en ferretería

Un delincuente fue captado por cámaras de seguridad cuando se hizo pasar por cliente para robar en una ferretería ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. El sujeto ingresó al local simulando interés por algunos productos, sin levantar sospechas entre los trabajadores.

Según las imágenes, el individuo se acercó al mostrador y, aprovechando un momento de descuido del vendedor, tomó un teléfono celular que se encontraba sobre la mesa. En cuestión de segundos, salió corriendo del establecimiento ante la sorpresa del personal.

El trabajador intentó perseguirlo, pero el ladrón ya había abordado una motocicleta conducida por un cómplice, con quien huyó con rumbo desconocido. Todo el accionar quedó registrado en las cámaras de videovigilancia, las cuales ya fueron entregadas a la Policía Nacional para facilitar la identificación de los responsables.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la ola de inseguridad ciudadana, señalando que, pese al estado de emergencia, los robos y asaltos continúan. Por ello, exigieron mayor presencia policial y patrullaje para frenar el accionar de la delincuencia en el distrito.