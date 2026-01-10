¡Atención bañistas! Senamhi alerta niveles extremos de radiación UV el fin de semana

Desde el mediodía, la playa Agua Dulce luce abarrotada de bañistas que permanecen varias horas bajo el sol; sin embargo, no todos son conscientes del riesgo al que se exponen. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el índice de radiación ultravioleta alcanzará niveles extremadamente altos en las playas de la capital durante el fin de semana.

De acuerdo con la escala del índice UV, valores entre 11 y 20 representan un nivel de radiación extremadamente alto, lo que implica un serio riesgo para la piel, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar. Por ello, especialistas recomiendan el uso de bloqueador cada dos horas, así como sombreros de ala ancha, ropa ligera y una adecuada hidratación, en especial en niños y adultos mayores.

Ante esta situación, EsSalud, en coordinación con la Municipalidad de Chorrillos, implementó un puesto médico itinerante en Agua Dulce, donde los visitantes pueden recibir atención ante cualquier emergencia y acceder a especialidades como dermatología, con el fin de prevenir daños causados por la exposición prolongada al sol.

RECOMENDACIÓN A BAÑISTAS

Durante un recorrido por la playa se observó que la mayoría de los bañistas cumple con las recomendaciones, utilizando sombrillas, bloqueador y alternando su permanencia en el sol con baños en el mar. Las autoridades recordaron además que está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, armas, alimentos y la instalación de campamentos, a fin de garantizar la seguridad y el orden en el balneario.