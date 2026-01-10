Ate: mujeres preguntan por baño y terminan robando en tienda

Dos mujeres protagonizaron un audaz robo en un establecimiento comercial ubicado en la Carretera Central, en el distrito de Ate, luego de fingir ser clientas y solicitar el uso de los servicios higiénicos para distraer a la vendedora y ejecutar su plan delictivo.

Mientras una de ellas, vestida con una blusa blanca con puntos negros, se acercaba sigilosamente a la caja registradora para sustraer billetes y ocultarlos entre su ropa, su cómplice entretenía a la trabajadora del local, quien, sin sospechar nada, la atendía con total amabilidad.

No conformes con el dinero robado, las delincuentes subieron al segundo nivel de una segunda tienda, donde, pese a que las cámaras de seguridad estaban grabando, desconectaron una laptop de alto valor y la guardaron en una bolsa de mercado antes de retirarse rápidamente del lugar.

BUSCAN A LADRONAS

La escena se volvió aún más grave cuando una de ellas aprovechó para llevarse varios celulares de alta gama, tras lo cual ambas huyeron por las escaleras. La Policía Nacional ya tomó conocimiento del caso y ha iniciado la búsqueda para identificar y capturar a las responsables.