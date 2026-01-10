Tragedia en Pachacámac: maestro de obra muere sepultado tras derrumbe

Una tragedia ocurrió la tarde del sábado en Pachacámac, donde un maestro de obra perdió la vida tras quedar sepultado por un derrumbe de arena mientras trabajaba en la excavación de una zanja. El hecho ocurrió en un predio ubicado en la Asociación de Producción Agropecuaria Los Lúcumos, a la altura de la avenida Los Incas, en una zona limítrofe con Villa María del Triunfo.

De acuerdo con la información preliminar, tres obreros realizaban labores en una vivienda a medio construir cuando, alrededor de la 1:30 y 2:00 de la tarde, una gran cantidad de tierra cedió de manera repentina y los atrapó. Vecinos de la zona alertaron sobre lo ocurrido tras escuchar un fuerte estruendo y acudieron de inmediato a prestar ayuda.

Producto del colapso, uno de los trabajadores quedó completamente enterrado y no pudo ser rescatado a tiempo. La víctima fue identificada como José Bernardo Aquije Muñoz, quien se desempeñaba como maestro de obra. Sus dos compañeros lograron ser auxiliados y trasladados para recibir atención médica, mientras que el rescate del cuerpo tomó varias horas debido a la inestabilidad del terreno.

INVESTIGAN TRAGEDIA

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y determinar las causas del derrumbe, así como verificar si la obra contaba con los permisos correspondientes de la Municipalidad de Pachacámac, a fin de establecer responsabilidades por este fatal accidente laboral.