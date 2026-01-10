Bus lleno de pasajeros fue atacado a balazos en Huarochirí: conductor resultó herido en ataque

Un bus de la empresa de transportes "Negociaciones Santa Anita" fue baleado por dos sujetos en motocicleta en el anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio, en Huarochirí, mientras transportaba pasajeros en la ruta San Juan de Lurigancho-Pachacamac.

Los atacantes efectuaron tres disparos y uno de ellos le cayó al conductor identificado como Jorge Cabrera Fernández (41), impactando en su hombro, pese a que la unidad se encontraba llena de pasajeros durante el ataque.

Conductor herido pide auxilio

El chofer continuó manejando varias cuadras hasta alcanzar una zona con mayor iluminación para solicitar ayuda. Actualmente permanece internado en el Hospital de San Juan de Lurigancho con pronóstico reservado.

Denuncian extorsión

Trabajadores de la empresa revelaron que vienen pagando 12 soles diarios a dos bandas criminales que operan en Lima como "cupo" para poder circular en su ruta habitual. Los transportistas señalaron que este ataque sería de una nueva organización delictiva distinta a la que habitualmente realizan pagos.

Estado de emergencia y falta de cámaras

Este nuevo ataque ocurre pese al estado de emergencia vigente tanto en Lima y Callao. Cabe resaltar, que la zona donde ocurrió el ataque no cuenta con cámaras de seguridad que sirvan para la investigación policial.