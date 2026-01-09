Bypass Las Torres inicia operación en prueba y promete recortar tiempos en Lima Este

La Municipalidad Metropolitana de Lima puso en funcionamiento, en modalidad de prueba, el nuevo bypass Las Torres, una infraestructura vial ubicada en la zona de Lurigancho–Chosica que busca aliviar uno de los puntos más congestionados del este de la capital. Desde este viernes, los vehículos pueden circular por el viaducto únicamente entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, mientras se completa la instalación del sistema de alumbrado público.

La obra permite sortear directamente la intersección entre la avenida Las Torres y la autopista Ramiro Prialé, una zona históricamente afectada por embotellamientos. Según lo informado por la comuna metropolitana, el objetivo es reducir recorridos que antes podían tomar hasta dos horas a trayectos de alrededor de 45 minutos, mejorando la conectividad entre Lima y Chosica.

Bypass entra en marcha blanca mientras se culminan trabajos pendientes

Durante las primeras horas de operación, conductores de transporte público, carga y vehículos particulares reportaron desplazamientos más ágiles en comparación con semanas previas. Usuarios que se dirigían hacia Chaclacayo y otros distritos del este señalaron que ahora pueden cruzar el punto crítico en cuestión de minutos, cuando antes debían enfrentar largas esperas por la congestión vehicular.

No obstante, el intercambio vial todavía no opera en ambos sentidos. En la vía de retorno hacia Lima se ejecutan trabajos vinculados a la reubicación de una tubería de gas, intervención que tomará alrededor de 20 días. Si el cronograma se cumple, ese tramo podría quedar habilitado en febrero. En paralelo, el presidente de la ATU, David Hernández, indicó que se evalúa la implementación de servicios de transporte público expreso que utilicen esta nueva infraestructura.