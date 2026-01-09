Miraflores pone en venta el Mercado N.º 1 de Surquillo y reaviva un conflicto histórico

La Municipalidad de Miraflores anunció el inicio de un proceso de venta del histórico Mercado N.º 1 de Surquillo, un predio de aproximadamente 4 mil metros cuadrados y 87 años de antigüedad, que hoy permanece cerrado desde 2023 por observaciones sanitarias. Según información registral, el inmueble figura a nombre de Miraflores, situación que ha generado una nueva etapa de tensión con la comuna de Surquillo, distrito en cuyo territorio se encuentra actualmente el mercado.

Mercado N.º 1 de Surquillo: por qué Miraflores impulsa su venta

De acuerdo con la Municipalidad de Miraflores, la propiedad fue adquirida con recursos de sus contribuyentes cuando el distrito tenía una extensión territorial mayor, antes de la creación política de Surquillo. Por ello, sostiene que mantiene la titularidad legal del predio y que la subasta pública —con un valor referencial cercano a los 12 millones de dólares— no altera su condición de bien de uso público ni su función como centro de abasto. La comuna miraflorina afirma que, tras la venta, el nuevo propietario deberá respetar que el espacio continúe siendo un mercado.

Desde la Municipalidad de Surquillo, la posición es de rechazo. Su alcaldesa, Cintia Loayza, advirtió en sesión de concejo que la eventual transferencia del inmueble representa una amenaza para los intereses del distrito y de los vecinos, al tratarse de un establecimiento ubicado en su jurisdicción y que históricamente ha servido a la población surquillana. La autoridad edil señaló que la comuna evalúa los mecanismos con los que podría oponerse a la operación.

A esta controversia institucional se suma la incertidumbre de los comerciantes. Tras la clausura del mercado hace casi tres años, muchos de ellos operan de manera provisional en espacios temporales, a la espera de una solución definitiva. Su principal expectativa es que, si el predio cambia de propietario, se les garantice prioridad para acceder a los puestos, ya sea mediante compra o alquiler, y así poder retomar sus actividades en el recinto original.