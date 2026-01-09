La Victoria: PNP abate a delincuente extranjero tras ataque con arma blanca

Un delincuente extranjero fue abatido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras protagonizar un violento asalto y herir con un arma blanca a un ciudadano peruano, en el distrito de La Victoria. El hecho ocurrió en la avenida Aviación, cuando el sujeto robaba una moto eléctrica y trató de huir pese a la orden de alto policial.

El incidente se registró en el cruce de las avenidas Bauzate y Meza con Aviación, donde dos agentes de la PNP, que se encontraban prestando apoyo a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) como parte del convenio para el ordenamiento del tránsito, se percataron de la situación delictiva e intervinieron de inmediato.

De acuerdo con la información policial, durante la persecución el sospechoso hizo caso omiso al alto, realizó un ademán amenazante y mostró un arma, lo que llevó a uno de los efectivos a disparar ante el temor de un ataque inminente. Posteriormente se confirmó que el arma utilizada por el sujeto era una réplica, la cual fue incautada por las autoridades.

VÍCTIMA PERMANECE HOSPITALIZADA Y PNP RESPALDA A LOS AGENTES

El general (r) Máximo Ramírez, defensor de la PNP, informó que el delincuente había lesionado previamente con arma blanca a un ciudadano peruano, quien actualmente permanece en intervención quirúrgica en el Hospital Dos de Mayo. Asimismo, destacó que los policías actuaron conforme a ley frente a una amenaza directa.

Durante la intervención, los agentes contaron incluso con apoyo ciudadano, llegando a perseguir al delincuente en un mototaxi antes de neutralizarlo. La Policía Nacional aseguró que ambos efectivos involucrados recibirán respaldo total de la institución, al considerar que su accionar se dio en el marco legal y en defensa de la vida.