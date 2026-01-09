Lima sorprende con llovizna en pleno verano y Senamhi advierte que continuará este fin de semana

La tarde de este viernes 9 de enero, Lima se vio sorprendida por una ligera llovizna que se registró en varios distritos de la capital, un fenómeno poco habitual en plena temporada de verano en la costa peruana, lo que generó sorpresa entre los ciudadanos.

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este escenario volverá a repetirse el sábado, con la presencia de lluvias que también se extenderán hacia la sierra central, especialmente en zonas del norte y sur.

“Se están presentando lluvias en Chorrillos, de moderada intensidad, así como también en Carabayllo durante horas de la tarde. En Matucana se han registrado lluvias moderadas, al igual que en Chosica, donde incluso se han reportado problemas en los techos de algunas viviendas”, señaló Raquel Loayza, ingeniera meteoróloga del Senamhi.

ALERTA A CIUDADANOS

Finalmente, el Senamhi brindó recomendaciones a la población para tomar precauciones, principalmente en las zonas altas de Lima. “Se recomienda, como en el caso de Chosica, asegurar los techos de las viviendas, ya que las lluvias pueden presentarse con intensidad moderada a fuerte”, indicó Loayza.