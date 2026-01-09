JNE revoca exclusión y devuelve a Pérez Tello a la contienda electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) restituyó en la contienda presidencial a Marisol Pérez Tello, candidata del partido Primero la Gente, tras declarar fundada la apelación presentada contra la exclusión dispuesta en primera instancia. La fórmula había sido retirada por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, que consideró que la inscripción se realizó fuera del plazo establecido; sin embargo, el máximo órgano electoral revocó esa decisión, la cual tiene carácter definitivo.

La resolución del JNE no solo permitió el retorno de Pérez Tello a la campaña, sino que también abrió paso a una nueva etapa del proceso, ya que la candidata explicó que ahora corresponde atender y subsanar las observaciones que aún figuran sobre su inscripción. Con ello, su organización política continúa el trámite regular dentro del calendario electoral, luego de haber superado el principal obstáculo que la dejó fuera de competencia.

JNE resolvió 16 apelaciones en audiencia pública

Durante la misma jornada, el Jurado Nacional de Elecciones evaluó y declaró favorables un total de 16 apelaciones vinculadas, en su mayoría, a inscripciones de candidaturas que habían sido rechazadas por distintos Jurados Electorales Especiales del país. Entre estos casos figuró el del congresista en funciones José Luis Elías Ávalos, quien postuló al Senado por Alianza para el Progreso y cuya apelación también fue estimada por el pleno.

La audiencia pública en la que se resolvieron estos expedientes contó con la participación de representantes legales de las partes involucradas. En uno de los casos, estuvo presente Lourdes Flores Nano como abogada de la candidata a diputada Miriam Trujillo Contreras, en el marco de una de las apelaciones revisadas. Las decisiones adoptadas por el JNE, al tratarse de la máxima autoridad electoral, son finales y marcan el rumbo definitivo de estas postulaciones dentro del proceso en curso.