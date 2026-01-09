Cámaras con inteligencia artificial permiten capturar a presunto autor de homicidio en el Callao

Una operación conjunta entre la Municipalidad del Callao y la Policía Nacional del Perú permitió la captura de un hombre señalado como presunto responsable del asesinato de un ciudadano de 30 años, cuyo cuerpo fue arrojado desde un vehículo negro en el jirón Gusise el pasado 28 de diciembre. La intervención se concretó este jueves luego de que el mismo automóvil fuera nuevamente ubicado en la provincia constitucional.

La identificación del sospechoso fue posible gracias al sistema de videovigilancia del municipio, que cuenta con 740 cámaras equipadas con inteligencia artificial. Tras recibir alertas vecinales por el crimen, la Oficina de Análisis de la Información inició la revisión de los registros, lo que permitió reconstruir el recorrido del vehículo implicado, desde su ingreso a la zona hasta la ruta de escape.

Sistema de cámaras con IA permitió rastrear la ruta del crimen

Según lo informado por funcionarios municipales, el sistema de detección automática de placas facilitó que el automóvil fuera reconocido días después del homicidio. Una vez que volvió a ser captado por las cámaras de seguridad, se emitió una alerta inmediata a la PNP, que activó un operativo de cerco y logró intervenir la unidad y detener al conductor.

El detenido fue trasladado a la sede de la Dirincri en España, donde permanece bajo investigación. De acuerdo con la información preliminar, sería integrante de una organización criminal dedicada a delitos de extorsión y sicariato, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente su participación en el caso.