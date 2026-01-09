MTC busca “un justiprecio” y una nueva licitación, según versión del sector automotor

En una entrevista televisiva, Jaime Graña , gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, detalló que la salida inmediata al problema de las placas es “utilizar la placa Mercosur de seis dígitos sin el chip para poder llegar al precio actual de la placa”, una alternativa que —según dijo— “está de inmediato, pero esto necesita que se legalice de forma oficial por el MTC”.

Graña explicó que la implementación de este plan depende de que el Poder Ejecutivo emita una norma, ya que “poder ejecutarlo va a demandar que ellos emitan una una norma con el mismo rango de ley que la norma 021”, precisando que “un decreto supremo se puede aprobar en pocos días” y que, una vez publicado, “nosotros al día siguiente vamos a estar emitiendo las placas”, las cuales cuentan con “un código QR dentro de la misma placa” que permite verificar que “corresponde al número de VIN de la motocicleta”.

Retraso en placas de motos: claves del conflicto entre el MTC y el sector automotor

Sobre el origen del problema, el representante del gremio recordó que “hubo una ley que es la 007 que se emitió el 17 de abril” y que esta norma introdujo una nueva placa “que incorporaba un chip”, pero advirtió que “ese decreto supremo 007 no tenía las especificaciones técnicas”, por lo que —afirmó— “no podemos cumplir si es que no sabemos qué especificaciones técnicas”, las cuales recién “se publicaron el 17 de junio”.

Tras ello, dijo que el sector se preparó para cumplir los plazos, pero que luego el MTC cambió de criterio, ya que “teníamos seis meses hasta diciembre 17” y aun así “el MTC dice: ‘este aeropuerto no se puede utilizar’”, aludiendo a que ahora la autoridad busca “un justiprecio” y “un proceso diferente de licitación”; mientras tanto, alertó que “el número actual son 30 000 placas desde el 17 hasta ayer” y que podrían llegar a “150 000 personas” sin placa si el retraso se extiende cuatro meses.