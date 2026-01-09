Investigación en curso por violento atentado contra ciudadanos venezolanos en Barranco

Un violento ataque armado se registró la noche del jueves en el distrito de Barranco, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un automóvil que se desplazaba por la avenida República de Panamá. El vehículo, un Toyota, fue interceptado mientras estaba detenido por la luz roja de un semáforo, momento que fue aprovechado por los atacantes para ejecutar el atentado.

Como resultado del tiroteo, dos ciudadanos venezolanos que viajaban en el asiento del piloto y copiloto resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital Casimiro Ulloa. Ellos fueron identificados como Ramón Antonio Briceño Briceño, de 29 años, y Soylo Antonio Serpa Vázquez. En la parte posterior del automóvil iba una mujer, también de nacionalidad venezolana, quien no sufrió lesiones pese a que varios proyectiles atravesaron la carrocería del vehículo.

Ataque armado ocurrió frente a la estación Balta del Metropolitano

La Policía informó que en el lugar se encontraron aproximadamente entre 20 y 25 casquillos de bala, lo que evidencia la magnitud del ataque. La escena se ubica a pocos metros de la estación Balta del Metropolitano, una zona de alta afluencia vehicular y peatonal, aunque, de acuerdo con las autoridades, ningún transeúnte resultó afectado por los disparos.

Durante las diligencias iniciales, también se confirmó que uno de los heridos, Ramón Antonio Briceño Briceño, registra antecedentes policiales por haber sido detenido en enero de 2019 en el distrito de La Victoria por el presunto delito de racketeo. La mujer que viajaba en la parte posterior del vehículo fue trasladada a una comisaría para su plena identificación y para rendir su manifestación como parte de las investigaciones que buscan esclarecer el móvil del ataque, que no se descarta esté vinculado a un posible ajuste de cuentas.