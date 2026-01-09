Investigan causas de motín que dejó un herido en centro juvenil 'Maranguita'

Un motín se registró la mañana de este viernes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en el distrito de San Miguel. El disturbio se originó en el pabellón Nazareno, donde 72 internos adolescentes provocaron un incendio de gran magnitud, lo que generó preocupación tanto dentro del recinto como en las zonas aledañas.

Como consecuencia de los hechos, un trabajador de seguridad de 25 años resultó herido tras ser golpeado por un objeto contundente, de acuerdo con el reporte oficial, por lo que tuvo que recibir ocho puntos de sutura. En el centro permanecen actualmente alrededor de 640 internos, y las autoridades aseguraron que no se produjo ninguna fuga durante el incidente.

Autoridades activan protocolos tras disturbios en Maranguita

Para controlar la situación, agentes del SUAT, unidad de élite de la Policía Nacional del Perú, ingresaron al establecimiento con el objetivo de poner fin al motín. Asimismo, personal de la División de Asuntos Sociales, la Defensa Pública y el Ministerio Público se hicieron presentes para verificar lo ocurrido y resguardar los procedimientos legales.

Juan José Roncagliolo, jefe de la Unidad de Gestión de Seguridad Integral de Centros Juveniles, informó que un equipo especializado se encargará de determinar las causas del motín. En los exteriores de la avenida La Paz, familiares de los internos se congregaron mientras las autoridades reiteraban que los protocolos de seguridad fueron activados de inmediato.