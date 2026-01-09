Miles de usuarios de motos y mototaxis afectados por demora en entrega de placas

Más de 150 mil motos y mototaxis nuevas no pueden obtener sus placas de rodaje en el país, dejando a miles de usuarios sin posibilidad de circular legalmente, tras una aparente descoordinación entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Asociación Automotriz del Perú (AAP). La situación afecta directamente a personas que utilizan estos vehículos como principal medio de transporte para trabajar o estudiar.

El problema se originó en diciembre de 2024, cuando se aprobó un nuevo formato de placas para motos, con nuevas dimensiones, siete dígitos y un chip de identificación, cuya emisión debía iniciar el 17 de diciembre de 2025. Sin embargo, un día antes, Sunarp anunció que se mantendrían las placas antiguas de color azul, generando incertidumbre en la cadena de producción.

La crisis se agravó cuando el MTC postergó la implementación de las nuevas placas hasta el 30 de noviembre de 2026, obligando a la AAP —que ya había adaptado su sistema para el nuevo modelo— a retomar la fabricación de las placas anteriores, lo que habría provocado un desabastecimiento masivo. Actualmente, se estima que 17 mil usuarios de motos nuevas y más de 105 mil motos lineales y 45 mil mototaxis no cuentan con placas.

USUARIOS PODRÍAN ESPERAR HASTA SEIS MESES POR UNA SOLUCIÓN

Según Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, la normalización del servicio podría tardar hasta seis meses, considerando los plazos técnicos y el retraso acumulado. El dirigente advirtió que la AAP ha señalado que reimplementar la producción de placas azules tomaría al menos 16 semanas, tiempo al que se suman los meses ya perdidos.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las autoridades han deslindado responsabilidades y señalan que la AAP debía contar con un plan de contingencia para evitar el desabastecimiento. El director general de Autorizaciones en Transportes, Eisen Iparraguirre, afirmó que la normativa vigente establece el uso de la placa celeste, y que corresponde a la asociación responder de manera inmediata ante la falta de stock.

Por su parte, la Asociación Automotriz del Perú emitió un comunicado en el que lamenta el desabastecimiento y asegura haber presentado al MTC una propuesta de solución inmediata, manteniendo el mismo costo de la placa azul. Mientras tanto, el problema continúa creciendo, ya que cada día se suman cerca de 2 mil nuevas motos sin placas, profundizando una crisis que aún no tiene una fecha clara de resolución.