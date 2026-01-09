Exmarino abate a dos presuntos delincuentes en el Callao

Un extécnico de la Marina de Guerra del Perú abatió a dos presuntos delincuentes que habrían intentado ingresar a una vivienda para robar, en un hecho ocurrido en el sector cinco de Bocanegra, en el Callao. El caso ha generado conmoción vecinal y es materia de investigación por las autoridades.

Según la versión preliminar, los presuntos delincuentes intentaron huir a bordo de un vehículo, situación que habría provocado que el exmarino desenfundara su arma de fuego y disparara contra los sospechosos, causándoles la muerte en el lugar.

Hasta la Dipincri del Callao llegaron los familiares de los dos fallecidos con la intención de interponer una denuncia contra el ex técnico de la Marina. No obstante, hasta el momento no se ha formalizado ninguna denuncia, según se informó de manera oficial.

Los familiares de los presuntos delincuentes abatidos exigen que el caso sea esclarecido y que se realicen todas las diligencias necesarias para determinar si los disparos se produjeron en legítima defensa o si se trataría de un presunto homicidio.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Mientras tanto, los vecinos del sector cinco de Bocanegra permanecen consternados por lo sucedido, debido a la violencia del hecho. En tanto, el ex técnico de la Marina continúa en la Dipincri del Callao, donde se vienen realizando las diligencias de ley para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento.