Martín Ojeda cuestiona declaraciones de José Jerí sobre la criminalidad: "Todos vemos otra cosa"

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente José Jerí, quien afirmó en la víspera que los índices de criminalidad "han comenzado a descender".

Durante una conferencia de prensa con gremios de transporte, Ojeda cuestionó lo dicho por el jefe de Estado y señaló que la percepción de la ciudadanía con respecto a la inseguridad ciudadana es completamente distinta.

"Con todo respeto, lo que le diría al señor presidente es que, los medios de comunicación, todos los que estamos acá vemos otra cosa. Estamos 9 de enero y han habido 8 atentados (contra transportistas), entonces estamos casi 100% del año", cuestionó.

CONFIRMAN PARO

Cabe precisar que las declaraciones de Ojeda se dieron durante una conferencia en la que gremios de transporte confirmaron un nuevo paro y marcha convocado para el próximo jueves 15 de enero, para exigir al Ejecutivo medidas eficaces ante los atentados que sufren los trabajadores de dicho rubro.