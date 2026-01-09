Martín Ojeda sobre atentados en el transporte: “Están más agresivos que nunca”

La criminalidad en Lima Metropolitana continúa en ascenso y uno de los sectores más golpeados por la inseguridad ciudadana es el transporte público, donde en lo que va del año se han registrado ocho atentados armados, dejando un saldo de dos choferes asesinados. Ante este escenario, el gremio de transportistas anunció un paro para el jueves 15 de enero, como medida de protesta frente a la falta de acciones efectivas del Estado.

“Lamentablemente no podemos dar marcha atrás sobre el paro, porque sería un insulto a las desgracias que vienen ocurriendo en el transporte y a las familias de los conductores asesinados. No existe ningún tipo de prevención”, señaló Martín Ojeda, director de la Cámara Nacional de Transporte.

El representante del gremio cuestionó duramente la labor del Gobierno, al señalar que hasta el momento no se ha implementado una estrategia clara para frenar la ola criminal. Además, advirtió que los delincuentes actúan cada vez con mayor violencia, llegando incluso a emplear armas de guerra. “Están más agresivos que nunca, jamás habíamos visto que lancen una granada contra una unidad vehicular”, indicó.

Ojeda también criticó que la norma de seguridad firmada por el Ejecutivo, pese a haber sido publicada, aún no ha sido reglamentada, lo que impide su aplicación real. En ese sentido, exigió al Gobierno del presidente Jerí acciones inmediatas y concretas para enfrentar la criminalidad que golpea a todo el país.

PARO DE TRANSPORTISTAS: MOVILIZACIÓN SERÁ PACÍFICA

Finalmente, Martín Ojeda precisó que el 15 de enero, durante el paro de transportistas en Lima, los buses se movilizarán de manera pacífica por las principales avenidas y autopistas de la capital, y ofreció disculpas a los usuarios que se verán afectados por la protesta. “Esta situación no da para más; detrás de nosotros hay familias que nos preguntan qué hacer frente a esta crisis que se vive día a día en el país”, concluyó.