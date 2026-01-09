Miles de motos paralizadas por falta de placas: denuncian irregularidades

Después de que el Gobierno publicara el Decreto Supremo que dejaba inhabilitada la norma del cambio de placa para los motorizados hasta noviembre del 2026, esto como una estrategia para tener mayor información de las personas que utilizan estas unidades.

En medio de esta situación, el presidente de la comunidad motera, Danny Mendoza, enfatizó que se generaron una serie de irregularidades entre las entidades que están a cargo de esta modificación, debido a que no llegaron a los acuerdos que se tenían.

“Lo irregular de todo esto, la Asociación Automotriz del Perú sin ningún criterio suspende la emisión de las placas cuando el convenio del MTC (…) Hemos tenido reuniones con el MTC, ellos (Asociación Automotriz del Perú) no tenían por qué suspender las placas azules, ya que no había autorización del MTC para hacer placas blancas”, mencionó.

EXIGEN INTERVENCIÓN DEL MTC

Con el propósito de solucionar este problema que viene afectando a miles de motociclistas, Danny Mendoza exigió al MTC ponerse firme ante la Asociación Automotriz del Perú, entidad que no está emitiendo placas para las unidades de su gremio.