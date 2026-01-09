Gremio de transportistas confirman paro y multitudinaria marcha para este jueves 15 de enero

Dirigentes de los transportistas confirmaron un nuevo paro y marcha para el próximo jueves 15 de enero, para exigir al Poder Ejecutivo medidas eficaces contra los atentados de los que son víctimas casi a diario.

Al respecto, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, confirmó la medida, a la que se sumaran gremios de Lima y Callao, debido a los constantes ataques extorsivos registrados en la capital.

CONDUCTORES Y PASAJEROS

Exigen al Gobierno medidas que les permitan trabajar sin amenazas ni violencia, que no solo pone en riesgo la vida de los conductores, también a los pasajeros que en los atentados han resultado heridos o fallecidos.

Al respecto, el presidente José Jerí, respondió a los transportistas señalando que están cumpliendo los acuerdos establecidos en su Plan de Seguridad y que el Ministerio del Interior tiene una estrategia para ese sector.