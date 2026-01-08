Familias peruanas esperan que liberación alcance a connacionales detenidos en Venezuela

El gobierno venezolano anunció el inicio de un proceso de excarcelación de personas detenidas por motivos políticos, incluyendo ciudadanos extranjeros, lo que se interpreta como un gesto hacia la comunidad internacional. Las autoridades de España confirmaron que cinco de sus nacionales, entre ellos la activista en derechos humanos Rocío San Miguel, ya han salido de prisión y se encuentran en camino de regresar a su país con asistencia consular.

El anuncio se produjo en medio de cambios políticos internos en Venezuela y tras intensas demandas de organizaciones de derechos humanos que señalan que más de ochocientos presos políticos permanecen bajo custodia. Según datos de la ONG Foro Penal, al cierre de diciembre de 2025 se contabilizaban al menos 863 personas encarceladas por razones políticas, entre ellas 86 con ciudadanía extranjera o doble nacionalidad.

Expectativas por liberación de peruanos detenidos

Familiares de ciudadanos peruanos detenidos en Venezuela han seguido con atención estos anuncios, esperando que la medida alcance también a connacionales que llevan tiempo privados de libertad en condiciones que sus allegados califican de injustas. Grupos de apoyo y organizaciones como Foro Penal han señalado que aún queda un número significativo de personas a ser puestas en libertad, y que la confirmación de cada caso depende de los procesos judiciales y de las resoluciones que emitan las autoridades venezolanas.

Los parientes de los peruanos detenidos, que han denunciado la detención sin posibilidad de defensa efectiva, se mantienen a la espera de noticias oficiales. La liberación de los españoles ha generado un ambiente de esperanza, aunque activistas y observadores instan a una transición más amplia que incluya a todos los presos políticos, sin que hasta ahora exista una lista pública completa de quienes serían liberados en esta fase.