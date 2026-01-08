Callao: vecino abate a dos sujetos que irrumpieron su vivienda en Bocanegra

Un violento incidente se registró en el sector 5 de Bocanegra, en la provincia constitucional del Callao, donde dos presuntos delincuentes perdieron la vida tras un enfrentamiento ocurrido al interior de una vivienda. El hecho es materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con la información preliminar, los sujetos habrían intentado asaltar el inmueble cuando se encontraba en su interior una mujer en estado de gestación. En ese contexto, su esposo, identificado como exintegrante de la Marina de Guerra del Perú, intervino ante la amenaza.

Callao: PNP investiga presunto caso de defensa propia en Bocanegra

Durante el incidente, el exmarino habría hecho uso de un arma de fuego, lo que ocasionó la muerte de dos de los presuntos implicados. Asimismo, otros dos sujetos resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica, quedando bajo custodia policial.

La PNP continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. Las autoridades han señalado que, por el momento, el caso se maneja como una presunta situación de defensa propia.