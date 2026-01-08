Delincuentes intentan robar grifo y disparan contra perro que trató de intervenir

Un perro llamado Choco resultó gravemente herido tras un violento asalto ocurrido en una gasolinera, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad. De acuerdo con las imágenes, el animal intentó interponerse durante el ataque, momento en el que uno de los delincuentes le disparó, causándole una lesión de consideración. No se reportaron personas heridas durante el incidente.

Tras conocerse el caso, Choco fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria por una ciudadana que decidió auxiliarlo al enterarse de lo ocurrido. Según explicó, el can llegó alrededor de las nueve de la noche y fue sometido a evaluaciones médicas para determinar la gravedad de la herida, confirmándose que el proyectil se encontraba alojado en una zona delicada del cuerpo.

Perro herido en asalto recibe atención médica y buscan familia que lo adopte

La intervención quirúrgica se realizó varias horas después, una vez que los especialistas descartaron daños mayores en órganos vitales. Actualmente, el animal se encuentra fuera de peligro y permanece en observación, aunque todavía no puede recibir visitas mientras continúa su proceso de recuperación. Las autoridades confirmaron que, tras el ataque, no se logró capturar a los responsables.

Ante este escenario, se ha iniciado una campaña para encontrarle un hogar definitivo. Choco, un perro adulto de carácter dócil y sociable, será dado en adopción una vez que reciba el alta médica. Las personas interesadas pueden comunicarse al 922 749 055, número proporcionado por la ciudadana que asumió su cuidado temporal, con el objetivo de brindarle un entorno seguro tras el violento episodio que enfrentó.