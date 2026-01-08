PNP captura a presuntos integrantes de “Los Hijos de Dios” en Ate

La Policía Nacional del Perú informó sobre la desarticulación de una facción criminal autodenominada Los Hijos de Dios, tras una serie de operativos realizados en el distrito de Ate. Como resultado, se logró la detención de tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, presuntamente vinculados a delitos de sicariato y extorsión, así como la intervención de una mujer que se encuentra en proceso de identificación. La información fue brindada por altos mandos policiales durante una presentación oficial.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal, uno de los detenidos es Javier Brignolo Quintero, alias La Momia, quien habría participado en el asesinato de un taxista ocurrido en septiembre del año pasado. El implicado cuenta con antecedentes penales y una sentencia previa por el delito de receptación. Registros fílmicos en poder de la Policía lo vinculan además con actos de violencia y el uso de armas de fuego en distintas zonas del país.

Desarticulan célula criminal vinculada a sicariato y extorsión en Ate

Durante la intervención, los agentes incautaron un arma de fuego abastecida, un vehículo presuntamente utilizado para actividades delictivas y, tras un registro domiciliario, cartuchos de dinamita con mechas, listos para ser empleados. Según las autoridades, estos explosivos habrían sido utilizados para intimidar y extorsionar a comerciantes y transportistas en distintos puntos de Lima Metropolitana. Todos los intervenidos se encontraban en situación migratoria irregular.

Los generales a cargo del operativo señalaron que las investigaciones continúan para determinar la totalidad de la red criminal y su posible vinculación con organizaciones delictivas transnacionales. Asimismo, exhortaron a los propietarios de inmuebles a verificar la identidad de quienes alquilan sus predios y a mantener comunicación con la PNP. La institución reiteró que las acciones se realizan con respeto a los derechos humanos y dentro del marco legal vigente.