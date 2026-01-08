Luz Pacheco descarta interferencia del TC en candidatura de Mario Vizcarra

Durante la ceremonia de apertura del Año Jurisdiccional, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, rechazó haber emitido un pronunciamiento anticipado respecto a la candidatura presidencial de Mario Vizcarra. La magistrada aseguró que sus declaraciones no constituyen una toma de posición sobre el proceso de tachas que enfrenta el aspirante de Perú Primero, quien la acusa de haber afectado la neutralidad electoral.

Pacheco precisó que, en su calidad de titular del máximo intérprete de la Constitución, ha actuado dentro de los márgenes institucionales y negó cualquier intento de interferir en la labor de los organismos electorales. En ese sentido, recordó que las decisiones del TC se adoptan de manera colegiada y conforme a los procedimientos establecidos, descartando así una vulneración a la autonomía del sistema electoral.

Posturas sobre justicia constitucional y aplicación de normas internas

En el mismo acto, la presidenta del TC reiteró su postura respecto a la relación entre el ordenamiento jurídico interno y los fallos de tribunales internacionales. Señaló que los jueces peruanos no están obligados a ejecutar resoluciones externas cuando estas resulten incompatibles con los derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú.

Por su parte, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo que esta posición respalda la aplicación de la ley sobre delitos de lesa humanidad en favor de policías y militares procesados. Asimismo, advirtió que los magistrados que se nieguen a aplicar dicha norma podrían enfrentar sanciones y expresó su respaldo al efectivo policial que abatió a un presunto sicario tras un ataque armado contra un conductor de transporte público en el distrito de Comas.