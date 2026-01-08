Mario Vizcarra acudió al JEE Lima Centro 1 y presentó apelación interpuesta en su contra

El candidato presidencial por el partido Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, se presentó ante el Jurado Especial Electoral (JEE) Lima Centro 1 para formalizar la apelación contra la resolución que declaró improcedente su postulación. A su salida de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el Cercado de Lima, sostuvo que ejercerá todas las vías legales disponibles y afirmó que ni él ni su agrupación permitirán una vulneración de sus derechos políticos.

Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, cuestionó la aplicación de la norma invocada para sustentar la tacha en su contra. Según explicó, la ley aprobada por el Congreso de la República que impide postular a personas con sentencias por delitos como peculado no puede aplicarse a su caso, al considerar que no tiene efectos retroactivos. En esa línea, defendió la legalidad de su candidatura y reiteró su confianza en que la instancia superior evaluará su recurso conforme a derecho.

Apelación queda en manos del Jurado Nacional de Elecciones

La decisión final sobre la continuidad de Mario Vizcarra en la contienda electoral recaerá ahora en el Jurado Nacional de Elecciones, que actúa como segunda y última instancia dentro de la justicia electoral. El máximo organismo deberá pronunciarse sobre la apelación presentada tras el fallo del JEE, que inicialmente declaró improcedente su candidatura.

La tacha fue formulada por un ciudadano, quien argumentó que Vizcarra Cornejo no estaría habilitado para postular debido a una sentencia por el delito de peculado emitida en el año 2005. De acuerdo con la normativa promulgada en 2018, las personas con este tipo de condenas no pueden acceder a cargos de elección popular, criterio que fue acogido por el Jurado Electoral Especial y que ahora será revisado por el JNE.