Frontera Tacna–Arica sin flujo masivo tras advertencia de José Antonio Kast

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reiteró que los migrantes en situación irregular cuentan con un plazo de 63 días para abandonar el país y, posteriormente, regresar únicamente si regularizan su situación migratoria. El anuncio se dio tras una reunión sostenida con el presidente peruano José Jerí y en medio de la crisis que atraviesa Venezuela, contexto en el que Kast volvió a plantear la posibilidad de una salida ordenada con enfoque humanitario, aunque sin compromisos inmediatos.

Kast sostuvo que, por el momento, no está en condiciones de cerrar acuerdos con otros gobiernos de la región debido a que aún no ha asumido formalmente la presidencia. En conferencia de prensa, explicó que su rol actual se limita a expresar preocupaciones y abrir canales de diálogo, dejando claro que cualquier medida concreta deberá discutirse una vez que asuma el mando y se instalen las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo en Chile.

Corredor humanitario y vigilancia en la frontera sur

Respecto a un eventual corredor humanitario para facilitar el retorno de ciudadanos venezolanos por vía terrestre, el mandatario electo señaló que se trata de una posibilidad en evaluación, pero que involucra a más de un país y requiere coordinación regional. Indicó que la intención es encontrar una solución que combine orden migratorio con un enfoque humanitario, especialmente frente a la magnitud del éxodo venezolano y las denuncias sobre violaciones de derechos humanos.

Mientras tanto, en la frontera entre Perú y Chile, particularmente en el eje Tacna–Arica, el panorama se mantiene en calma. Un equipo periodístico de Panamericana Televisión constató que no se ha producido, por ahora, un retorno masivo de migrantes. No obstante, la situación sigue bajo observación, considerando que en noviembre pasado decenas de extranjeros salieron de Chile por el norte tras advertencias similares emitidas por Kast cuando aún era candidato.