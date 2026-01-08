Villa El Salvador: capturan a presunto extorsionador tras persecución policial

Una persecución policial registrada por cámaras de seguridad culminó con la captura de un presunto delincuente vinculado a actividades de extorsión en el distrito de Villa El Salvador. El operativo se desarrolló en la urbanización Pachacámac, donde agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron a un sujeto que intentaba escapar a bordo de una mototaxi verde, desplazándose a gran velocidad por diversas calles de la zona.

Las imágenes muestran cómo el vehículo menor fue interceptado en más de una ocasión por unidades policiales, incluido un efectivo motorizado vestido de civil. Pese a ello, el conductor continuó su huida hasta abandonar la mototaxi y escapar corriendo. El seguimiento se extendió por varias cuadras, llegando hasta la avenida Revolución, donde el individuo fue finalmente reducido tras intentar ocultarse detrás de una miniván.

Villa El Salvador: armas y explosivos fueron hallados tras la intervención policial

Durante la intervención, los agentes encontraron dentro del vehículo abandonado una importante cantidad de municiones, una subametralladora tipo mini Uzi y un cartucho de dinamita con mecha activada, lo que encendió las alertas de las autoridades. Según la PNP, el material incautado evidencia un alto nivel de peligrosidad y será clave para determinar el tipo de delitos en los que estaría involucrado el detenido.

El jefe de la División de Investigación Criminal informó que el intervenido fue identificado como Alexander Josué Río Ruiz, de 20 años, quien registra antecedentes por robo agravado y estuvo recluido en el penal de Aucallama en 2020. Actualmente permanece detenido en la unidad policial de Villa El Salvador y será procesado por delitos contra la seguridad pública, así como por tenencia ilegal de armas y explosivos, mientras continúan las investigaciones para establecer su presunta vinculación con organizaciones criminales dedicadas a la extorsión u otros delitos graves.