Extorsión en Gamarra: Policía detiene a titular de cuenta usada para cobros ilegales

Una empresaria del emporio comercial de Gamarra denunció ser víctima de extorsión tras recibir mensajes amenazantes que exigían pagos a cambio de no atentar contra su familia. Pese a la presión ejercida por los delincuentes, la comerciante decidió seguir las indicaciones de la Policía Nacional del Perú, lo que permitió a la División de Investigación de Extorsiones identificar la cuenta bancaria a la que debían realizarse los depósitos exigidos.

Según la investigación, las amenazas incluían advertencias directas para disuadir cualquier intento de denuncia. No obstante, la víctima accedió a solicitar los datos bancarios a los extorsionadores, información que resultó clave para rastrear el destino del dinero y avanzar con las diligencias policiales.

Cuenta bancaria permitió ubicar al presunto implicado

Las indagaciones condujeron a la detención de Jorge Mauricio Revelo, de 24 años, quien figuraba como titular de la cuenta donde se recibían los pagos vinculados a la extorsión. Al momento de su intervención, el joven negó haber cobrado dinero ilícito y aseguró desconocer el origen de los montos depositados, incluso mientras era trasladado por los agentes.

Sin embargo, la Policía confirmó que no solo el dinero de esta empresaria ingresó a dicha cuenta, sino también otros montos considerados elevados. El detenido quedó bajo investigación, al igual que los números telefónicos desde los cuales se enviaron los mensajes intimidatorios. El celular incautado será sometido a peritajes para determinar la red de cuentas y posibles cómplices involucrados en este esquema de extorsión.