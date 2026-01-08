¿Quién era el sicario abatido en Comas? El historial criminal de alias “Cantú”

El delincuente abatido durante una intervención policial en Comas fue identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos, alias “Cantú”, sicario vinculado a organizaciones criminales del norte de Lima y señalado como integrante de “Los Injertos del Cono Norte”. El sujeto había asesinado minutos antes a un chofer de combi y contaba con un historial delictivo que lo convertía en un peligro delincuente.

Según información oficial, Paredes Ramos registraba antecedentes por tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. Además, estaba implicado en el homicidio de un suboficial de la Policía ocurrido en marzo de 2025. Tras ese crimen, fue capturado por agentes del orden, hecho que quedó registrado en videos del Ministerio del Interior, pero meses después recuperó su libertad y continuó delinquiendo hasta ser abatido la noche de ayer miércoles.

Las autoridades señalaron que alias “Cantú” operaba como sicario y era considerado un actor clave en hechos de violencia vinculados al crimen organizado en Lima Norte. Su reincidencia y retorno a las calles, pese a sus antecedentes, ha generado cuestionamientos de la población hacia los entes de justicia por la labor que vienen haciendo frente a la ola criminal que azota la capital.

RECONOCIMIENTO AL POLICÍA Y RESPALDO INSTITUCIONAL

Tras la baja del sicario, la Policía Nacional anunció que el suboficial de segunda que participó en la intervención será premiado y reconocido por su rápida y valerosa acción. El director de la Defensoría de la Policía, general (r) Máximo Ramírez, aseguró que el agente actuó dentro del marco legal y que no será detenido ni sancionado administrativa o penalmente.

Ramírez destacó la forma en que se ejecutó la intervención, señalando que el efectivo se identificó como policía y utilizó su arma en legítima defensa para proteger a la ciudadanía. Además, se informó que el suboficial contará con asesoría legal del Ministerio del Interior y apoyo psicológico tras la balacera. En la misma línea, Óscar Arriola, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP) sostuvo que este tipo de acciones deben ser incentivadas y reconocidas, al remarcar que se necesitan más intervenciones firmes para frenar la ola de violencia que golpea al país.