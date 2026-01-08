Colectivos al sur en la mira de extorsionadores tras ataque cerca al Mall del Sur

Un nuevo episodio de violencia sacudió la Panamericana Sur tras un ataque armado contra una minivan que realizaba el servicio informal de colectivo desde Lima hacia el sur del país. El hecho dejó como saldo un pasajero fallecido y al menos tres personas heridas, entre ellas el conductor y dos mujeres que viajaban en la unidad, en un contexto marcado por la reaparición de atentados vinculados a extorsiones contra transportistas.

El ataque se produjo a la altura del Mall del Sur, en el límite de los distritos de Santiago de Surco y San Juan de Miraflores. En la escena, la Policía halló más de diez casquillos de bala, evidencia de la intensidad del tiroteo. La víctima mortal fue identificada como Yuri Percy Cuentas Simeón, de 42 años, quien se encontraba sentado en la parte central del vehículo al momento de la balacera.

Servicio informal bajo amenaza de extorsionadores

De acuerdo con conductores que operan en la zona, el servicio de colectivo hacia destinos como Cañete e Ica se ha incrementado por su rentabilidad. Los vehículos tipo station wagon cobran alrededor de 25 soles por pasajero hasta Cañete, mientras que las minivanes pueden cobrar cerca de 20 soles hasta Ica. Esta dinámica, señalan, ha convertido a estas unidades en objetivos frecuentes de grupos extorsivos.

Tras el ataque, el conductor y una pasajera fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa, mientras que otra mujer resultó herida en el rostro y el brazo. Desde el hospital María Auxiliadora se informó que el chofer no presenta lesiones cerebrales, aunque su estado de salud continúa siendo delicado. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las responsabilidades y el móvil del atentado.