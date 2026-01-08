Transportistas evalúan paralización en los próximos días ante asesinatos a choferes

La criminalidad continúa sembrando terror en Lima, golpeando con especial dureza al sector del transporte público, donde en los primeros días del año se han registrado varios asesinatos de choferes que se negaron a pagar cupos extorsivos exigidos por organizaciones criminales.

El último crimen ocurrió en el distrito de Comas, la madrugada de este jueves, cuando un chofer de combi informal fue atacado por un sicario, quien le disparó en reiteradas ocasiones, acabando con su vida. Minutos después, el delincuente fue abatido por un efectivo de la Policía Nacional del Perú vestido de civil, tras un enfrentamiento armado.

En este contexto de violencia creciente, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Turismo, advirtió que el sector evalúa convocar a un nuevo paro de transportistas o un apagado de motores, como medida de protesta frente a los constantes atentados contra conductores del transporte público.

“La frase ‘a toda máquina’ se ha convertido en una burla, porque pareciera que la máquina es de los criminales”, expresó Ojeda en declaraciones al programa 24 Horas Mediodía, cuestionando la falta de acciones concretas del Gobierno para frenar la ola delictiva que afecta a Lima.

TRANSPORTISTAS EVALÚAN PARO POR ASESINATOS Y EXTORSIONES

Hasta el momento, no existe una fecha definida para una nueva paralización del transporte, sin embargo, los gremios no descartan retomar las protestas en rechazo a la criminalidad, exigiendo medidas urgentes del Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana que se ha desbordado, principalmente en la capital.