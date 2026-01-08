Óscar Arriola sobre policía que abatió a sicario: "Merece el reconocimiento de todos"

La Policía Nacional del Perú (PNP) reafirmó su respaldo absoluto al agente policial que la madrugada de este jueves abatió en el distrito de Comas a un peligroso delincuente, quien minutos antes asesinó a un conductor de combi informal, en un nuevo episodio de violencia que sacude a Lima Norte.

El enfrentamiento armado quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa al suboficial de la PNP, vestido de civil, ordenar reiteradamente al delincuente que se detenga. Sin embargo, el criminal repele la intervención disparando su arma, obligando al efectivo a hacer uso de su arma de reglamento para neutralizar la amenaza.

Sobre el caso, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que el delincuente llegó al lugar a bordo de una motocicleta y que, tras ser abatido, se le halló el arma de fuego utilizada en el asesinato del chofer. Además, confirmó que un cómplice lo esperaba en una moto, sin descartarse la participación de una tercera persona en el crimen.

PNP ANUNCIA RECONOCIMIENTO A POLICÍA

Finalmente, el jefe de la PNP señaló que el efectivo policial será incentivado, premiado y reconocido por su valiente accionar, destacando que este tipo de intervenciones son clave para enfrentar la criminalidad. “De estas acciones necesitamos miles para frenar esta ola de violencia; así se actúa, con energía, coraje y vocación de servicio”, afirmó. Asimismo, subrayó que el agente merece el reconocimiento del Comando Policial y del más alto nivel del Gobierno.