Chofer asesinado en Comas deja cuatro hijos en la orfandad

Los restos del chofer de una combi asesinado en el distrito de Comas continúan en la morgue de Lima Norte, mientras avanzan las diligencias correspondientes. La víctima fue atacada por un delincuente identificado como Ángel Paredes Ramos, quien minutos después fue abatido por un agente de la Policía Nacional del Perú vestido de civil, tras una intervención en flagrancia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el delincuente abatido registraba antecedentes criminales y había sido detenido en marzo del año pasado por integrar el brazo armado de la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte”, organización que era liderada por Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, actualmente detenido y en proceso de extradición.

El criminal, conocido con el alias de “Cantú”, también estuvo implicado en el asesinato de un suboficial de tercera de la PNP. En su momento, fue capturado con armas de fuego, droga y municiones, lo que ha generado indignación y cuestionamientos por parte de la población, que se pregunta por qué se encontraba en libertad pese a su amplio prontuario delictivo.

La madrugada de este jueves, alias “Cantú” asesinó a balazos a un conductor de 28 años, quien se ganaba la vida en el transporte público en Comas. Según las investigaciones, la víctima realizaba su última vuelta del día antes de dirigirse a su vivienda para reencontrarse con su esposa e hijos.

El delincuente se acercó directamente al vehículo y disparó hasta cuatro veces, acabando con la vida del chofer. El crimen dejó a cuatro menores de edad en la orfandad, por lo que sus familiares han solicitado apoyo económico para cubrir los gastos del sepelio y la manutención de los niños.

ÚLTIMO ADIÓS

Según información oficial, los restos del conductor serán entregados a sus familiares la tarde de este jueves para darle el último adiós. En tanto, la Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para identificar y capturar a otros presuntos implicados en extorsiones en Lima Norte.