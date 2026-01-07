Precandidatos del APRA denunciaron que fueron excluidos de lista de candidatos a diputados

La histórica estrella del Apra atraviesa uno de sus momentos más tensos. La mañana de este miércoles, militantes y precandidatos se movilizaron en dos puntos distintos de Lima: un grupo protestó en la Casa del Pueblo, mientras otro se reunió en un local de Miraflores, evidenciando una profunda fractura interna en el partido.

El conflicto estalló luego de que un sector denunciara haber sido excluido de la lista de candidatos a diputados presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, pese a haber ganado las elecciones internas. Esta situación llevó al Jurado Especial Electoral de Lima Este a congelar la inscripción de la lista parlamentaria, a la espera de que se esclarezcan las irregularidades denunciadas.

Los afectados sostienen que los números obtenidos en las primarias fueron finalmente entregados a candidatos invitados, lo que consideran una vulneración directa de la voluntad de la militancia. Dirigentes como César Zumaeta cuestionaron duramente a la cúpula partidaria y advirtieron que este tipo de prácticas aleja a las bases y perpetúa viejas disputas que el aprismo prometió superar.

DENUNCIAN FRAUDE

En medio de la controversia, los manifestantes acusaron al candidato presidencial Enrique Valderrama de avalar lo que califican como un fraude interno. Por su parte, Valderrama aseguró que cualquier desavenencia será resuelta por las autoridades electorales. El Apra tiene ahora un plazo de tres días para subsanar las observaciones; de lo contrario, los precandidatos desplazados anunciaron que presentarán tachas contra la lista definitiva.