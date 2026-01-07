Liberan a delincuente que robó 4 mil dólares de joyería frente a Palacio de Gobierno

Un grupo de ocho delincuentes perpetró un robo en una joyería ubicada frente al Palacio de Gobierno, en el Centro de Lima, durante la madrugada del miércoles 7 de enero. Para ingresar al local, los sujetos realizaron un forado desde un inmueble abandonado colindante y lograron llevarse aproximadamente 4 mil dólares en efectivo, además de diversas joyas y objetos de valor.

Las cámaras de seguridad registraron a los delincuentes desplazándose por el piso de la galería situada en el jirón de la Unión, lo que activó el sistema de alarma y alertó al propietario del negocio. Con apoyo de la Policía Nacional, el dueño consiguió retener a uno de los presuntos implicados, mientras que los demás lograron huir antes de la llegada de los agentes.

No obstante, el detenido fue liberado pocas horas después. El propietario denunció que, al intentar ampliar la denuncia inicial, esta no fue aceptada de inmediato, lo que impidió completar los procedimientos legales a tiempo. Cuando finalmente se regularizó la documentación, el sospechoso ya había sido puesto en libertad.

CON MÚLTIPLES DENUNCIAS

Según el propietario del negocio, el intervenido registra múltiples denuncias previas. El caso ha generado preocupación debido a que el robo ocurrió en una zona altamente sensible, frente al Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima, evidenciando deficiencias en la seguridad y en los protocolos de actuación tras la captura de presuntos delincuentes.