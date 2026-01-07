Carabayllo inicia recojo de basura tras declaratoria de emergencia ambiental

Tras varias semanas de acumulación de residuos sólidos en la vía pública, el distrito de Carabayllo inició finalmente el recojo progresivo de basura, luego de que se evidenciara un serio riesgo para la salud pública. La situación, que afectaba a vecinos y transeúntes, se agravó tras la ruptura del contrato entre la municipalidad distrital y el consorcio encargado del servicio de limpieza pública.

La reanudación del recojo se produjo luego de que se difundiera una denuncia periodística en el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, donde vecinos expusieron la emergencia sanitaria que enfrentaban. Posteriormente, el Ministerio del Ambiente declaró la emergencia ambiental en Carabayllo, lo que permitió activar mecanismos de apoyo interinstitucional y acelerar una respuesta concreta frente al problema.

Emergencia ambiental activa apoyo de municipios y del Minam en Carabayllo

Como parte de las acciones inmediatas, camiones compactadores provenientes de otros distritos como Surco, Comas, Puente Piedra y de la Municipalidad Metropolitana de Lima se desplazaron hasta Carabayllo para colaborar de manera solidaria con el recojo de los residuos acumulados. Estas labores buscan reducir el impacto ambiental y sanitario generado por la basura expuesta durante casi un mes.

En paralelo, el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, anunció la implementación de un plan de acción de siete días, el cual será supervisado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Dicho plan contempla la asistencia técnica a la gestión municipal y la adquisición de seis nuevas compactadoras por parte de la Municipalidad de Carabayllo, con el objetivo de restablecer de manera sostenida el servicio de limpieza pública en el distrito.