Caen remanentes de “Los Trujillanos”: extorsionaban a comerciantes y transportistas

Gracias a un paciente y sostenido trabajo de inteligencia, agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri lograron desarticular a una banda criminal que operaba en el distrito de Villa María del Triunfo. Se trata de “La Seguridad del Sur”, organización dedicada a extorsionar a comerciantes y transportistas de Lima Sur mediante amenazas y cobros ilegales.

Durante el operativo policial fueron capturados tres presuntos integrantes de esta banda, entre ellos una mujer. Los detenidos fueron intervenidos de manera simultánea y trasladados a la sede de la Dirincri, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

Según las investigaciones, “La Seguridad del Sur” estaría conformada por remanentes de la organización criminal “Los Trujillanos”, grupo que ya había sido vinculado anteriormente a diversos actos de extorsión y violencia en la capital. Las víctimas eran principalmente pequeños comerciantes y transportistas, a quienes exigían pagos bajo amenazas contra su integridad y la de sus familias.

OPERATIVOS CONTINUARÁN

El jefe de la Dirincri informó que los operativos contra esta red criminal continuarán de manera permanente con el objetivo de ubicar y capturar al resto de sus integrantes. Asimismo, la Policía reiteró su compromiso de reforzar las acciones contra el delito de extorsión, uno de los principales problemas de seguridad que afecta a Lima Sur.