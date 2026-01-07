Hija de anciana detenida por extorsión denuncia suplantación de identidad y pide su liberación

Impotencia y angustia vive la familia de Aurora Nélida Ortega Villarrubia, una adulta mayor de 76 años que permanece detenida desde el pasado 21 de diciembre por presuntamente haber facilitado una cuenta bancaria a una banda dedicada al cobro de cupos extorsivos. Su hija, María Roxana Ortega, asegura que su madre es inocente y que fue víctima de una suplantación de identidad para la apertura de una cuenta digital.

Según la versión de la familia, la anciana nunca manejó teléfonos celulares ni tuvo cuentas bancarias activas. “A mi madre la han suplantado la identidad, ella no sabe usar celular ni tiene cuentas”, afirmó su hija, quien sostiene que terceros habrían creado una cuenta a nombre de su madre en una entidad financiera sin que ella tuviera conocimiento.

La situación se agrava debido al estado de salud de Aurora Ortega, quien es paciente oncológica y requiere medicación constante por otras enfermedades. Desde su detención, la familia denuncia que no han podido verla ni entregarle sus medicinas, lo que genera preocupación por su integridad física. “Lo que nos importa ahora es saber en qué estado está mi madre”, expresó su hija entre lágrimas.

MP PIDE 21 AÑOS DE PRISIÓN

Por su parte, el Ministerio Público ha solicitado 21 años de prisión al considerar que la investigada no cuenta con arraigo domiciliario, laboral ni familiar. En contraste, la defensa legal presentó una apelación para que la adulta mayor afronte el proceso en libertad, mientras el Poder Judicial evalúa el pedido. La familia espera una pronta decisión que permita que Aurora Ortega continúe la investigación fuera de prisión.