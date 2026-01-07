Bus de la ruta R28 es atacado a balazos cuando llegaba a su paradero en Lurín

Un nuevo ataque armado contra el transporte público volvió a encender las alertas en Lima. Un bus de la ruta R28 fue baleado cuando se encontraba a pocas cuadras de llegar a su paradero final en Lurín. El atentado fue perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes interceptaron la unidad y abrieron fuego en plena vía, generando pánico entre los ocupantes.

Según la información recabada, el vehículo había superado un rompemuelle cuando fue alcanzado por los atacantes, quienes realizaron al menos ocho disparos dirigidos hacia la cabina. El conductor logró reaccionar a tiempo arrojándose al piso, mientras que el cobrador resultó con una herida leve tras ser rozado por un proyectil en el cuello. Ambos fueron auxiliados y trasladados a una dependencia policial cercana para las diligencias correspondientes.

Ataques reiterados y temor entre transportistas

Este hecho no sería aislado. Conductores de la misma empresa indicaron que se trata del segundo atentado contra esta unidad, luego de un episodio similar ocurrido en octubre de 2024. Además, señalaron que este sería el tercer ataque registrado recientemente contra transportistas en la zona sur de la capital, lo que refuerza la hipótesis de amenazas sistemáticas contra el sector.

Los trabajadores expresaron su preocupación por presuntos actos de extorsión dirigidos a la empresa, la cual también opera otras rutas que habrían sufrido ataques similares. Ante la falta de información y respaldo, los conductores anunciaron que suspenderán sus labores por temor a nuevos atentados. Cabe precisar que el chofer afectado había iniciado funciones recién en diciembre, con menos de un mes de trabajo al momento del ataque.