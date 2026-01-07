Candidato del APRA, Enrique Valderrama, plantea eliminar el Reinfo y formalizar la pequeña minería

El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama, presentó junto a su equipo técnico un conjunto de propuestas económicas que denominó “plan de reactivación económica popular”, con el que proyecta generar 3.5 millones de empleos en un eventual gobierno de cinco años. La estrategia se sustenta en el impulso de la industria, una fuerte inversión en infraestructura y medidas orientadas a reducir los costos de producción, con el objetivo de dinamizar el crecimiento y ampliar el empleo formal.

En materia energética e industrial, la propuesta contempla la construcción de seis centrales hidroeléctricas en la vertiente oriental de la cordillera, lo que —según lo expuesto— permitiría incrementar significativamente la capacidad de generación y reducir casi a la mitad el costo de la electricidad para hogares y empresas. Con ello, el plan busca mejorar la competitividad de la industria nacional y promover sectores de mayor valor agregado, como la petroquímica y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Formalización minera, Petroperú e infraestructura como ejes del plan aprista

Respecto al sector minero, Iván Arenas, integrante del equipo técnico, señaló que la propuesta prioriza la eliminación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que calificaron de ineficaz, sin dejar de lado el proceso de formalización. En su lugar, se plantea un programa de reordenamiento técnico que permitiría incorporar a más de 31 mil mineros, además de incentivos tributarios y administrativos para quienes suscriban contratos de explotación. En cuanto a Petroperú, el candidato rechazó la fragmentación de la empresa y planteó una salida integral que podría incluir esquemas de concesión, gestión privada o transferencia a los trabajadores, sin plantear una privatización.

El plan también incluye apoyo crediticio a las micro y pequeñas empresas a través del programa Crecemype, que contaría con un fondo de garantía estatal de S/ 5,000 millones para facilitar el acceso al financiamiento formal. En infraestructura, Valderrama propuso replicar la experiencia del Metro en regiones como Arequipa, Cusco, Trujillo y Piura, mientras que para Lima planteó la construcción de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima en un plazo de cuatro años. A ello se suma una “revolución agraria” orientada a ampliar la frontera agrícola, cerrar la brecha de titulación y mejorar el acceso al crédito para los agricultores, así como un shock de vivienda social que proyecta la edificación de 450 mil viviendas.