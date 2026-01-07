Perú y Chile refuerzan coordinación contra el crimen organizado en la frontera

El presidente de transición del Perú, José Jerí, recibió en Palacio de Gobierno al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en una reunión marcada por el compromiso de ambos países de reforzar la seguridad en la zona fronteriza. El encuentro se desarrolló en un contexto de creciente preocupación regional por el avance de la delincuencia organizada y la migración irregular, problemáticas que, según coincidieron, requieren respuestas coordinadas entre los Estados.

Durante la cita, Jerí subrayó que Perú y Chile comparten una agenda común frente a las amenazas del crimen transnacional. En esa línea, Kast advirtió que las organizaciones criminales no solo operan en actividades ilícitas tradicionales, sino que también han extendido su accionar hacia la minería informal, un fenómeno que —remarcó— debe ser enfrentado de manera conjunta para evitar su consolidación en ambos territorios.

Seguridad fronteriza y migración irregular en la agenda Perú–Chile

Uno de los temas centrales abordados por el presidente electo chileno fue la propuesta de establecer un corredor humanitario que permita facilitar la repatriación de ciudadanos venezolanos hacia su país de origen. La iniciativa fue planteada como parte de una estrategia regional orientada a ordenar los flujos migratorios y reducir la vulnerabilidad de las personas en tránsito, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos.

La visita de Kast al Perú forma parte de una gira por distintos países de la región, que previamente incluyó paradas en Ecuador y Argentina. Como parte de su agenda en Lima, el mandatario electo sostuvo además una reunión con cerca de 50 líderes empresariales peruanos y chilenos, representantes de sectores clave como minería, agroindustria, energía y comercio, con quienes intercambió puntos de vista sobre integración económica y cooperación bilateral.