Caen “Los Zetas de Lima Norte”: exigían S/10 mil a negocios de avenida Wiesse

Agentes de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri desarticularon una banda criminal dedicada a la extorsión que operaba en la avenida Wiesse, en San Juan de Lurigancho, donde exigían hasta 10 mil soles a pequeños negocios, principalmente pollerías. Como resultado del operativo, tres presuntos integrantes de la organización conocida como “Los Zetas de Lima Norte” fueron detenidos.

El jefe de la división policial, Jorge Carpio, informó que la banda estaba integrada por tres personas y que, tras la incautación de teléfonos celulares, se evidenció que el número de víctimas sería mayor al inicialmente denunciado. En los dispositivos se hallaron mensajes, videos y otros elementos utilizados para amedrentar a los comerciantes y obligarlos a pagar los cupos exigidos.

Las investigaciones revelaron que los delincuentes elaboraban videos amenazantes mostrando armas y municiones, con los que intimidaban a los administradores de los locales. En uno de los casos, el dueño de una pollería, abrumado por las amenazas contra sus clientes y personal de seguridad, realizó un depósito como adelanto del cupo, lo que permitió a la Policía rastrear el dinero y avanzar con la captura.

OPERATIVO EN SIMULTÁNEO

La intervención se ejecutó de manera simultánea en San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, logrando la detención de alias “Vitucho”, alias “Mary” y alias “Niño Viejo”. Según la PNP, la joven conocida como “Mary” administraba las cuentas bancarias usadas para recibir el dinero de las extorsiones, mientras que otro de los implicados enviaba directamente las amenazas. La Policía no descarta que existan más víctimas.