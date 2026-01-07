Refuerzan seguridad en Mesa Redonda: inauguran nuevo Centro de Control con más de 400 cámaras

Las compras y el constante tránsito por las inmediaciones de Mesa Redonda vienen siendo monitoreados desde hace un tiempo por más de 400 cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, este control se verá fortalecido con la puesta en marcha del nuevo Centro de Control de Operaciones Plaza Gastañeta, ubicado en el cruce de los jirones Cusco y Ayacucho, en el Cercado de Lima.

Desde este moderno centro, las autoridades podrán supervisar en tiempo real lo que ocurre en el conglomerado comercial y atender de manera inmediata cualquier incidente. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que esta infraestructura permitirá una respuesta rápida ante emergencias gracias al monitoreo permanente de las cámaras. Además, anunció la incorporación de 200 body cams.

La nueva infraestructura demandó una inversión de 370 mil soles y busca no solo fortalecer la videovigilancia, sino también articular acciones de respuesta ante posibles riesgos. Según informó el gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, el centro funcionará las 24 horas y contará con la presencia de la Policía Nacional, la Sucamec y el Cuerpo General de Bomberos.

OPERATIVOS CONTINUARÁN

Mesa Redonda es uno de los puntos con mayor afluencia de público en la capital, por lo que cada temporada se despliegan operativos especiales. En ese contexto, el alcalde detalló que se realizaron más de 130 operativos con apoyo de la Policía y el Ejército, se intervino a comerciantes informales, se clausuraron 86 locales clandestinos y se logró identificar a dos organizaciones criminales.