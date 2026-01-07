Conoce como adoptar al perro que fue abandonado durante horas atado en un poste

Vecinos del cruce de las avenidas Maquinarias y Universitaria, en el Cercado de Lima, alertaron sobre un presunto caso de maltrato animal luego de hallar a un perro encadenado a un poste durante varias horas y expuesto a las altas temperaturas. Transeúntes que advirtieron la situación señalaron que el can no contaba con agua ni alimentos, por lo que intentaron auxiliarlo dándole de beber mientras realizaban los reportes a través de redes sociales y a distintas autoridades municipales.

Tras las alertas ciudadanas, personal de la Unidad Canina de la Municipalidad de Magdalena, con apoyo de los Bomberos de la Compañía Magdalena 36, acudió al lugar para ejecutar el rescate. Los efectivos utilizaron una cizalla para cortar las cadenas que inmovilizaban al animal. Una vez liberado, el perro mostró un comportamiento tranquilo y colaboró con los especialistas durante todo el procedimiento.

Rescate, atención veterinaria e investigación por presunta crueldad animal

El can fue trasladado a una veterinaria municipal de Magdalena, donde los profesionales confirmaron que presentaba un cuadro de deshidratación, por lo que quedó bajo observación para su recuperación. De acuerdo con el adiestrador Juan Carlos Garcés, quien participó en el primer acercamiento, el animal aún no tiene nombre, pero ya se encuentra fuera de peligro y bajo cuidado especializado. Además, en una próxima campaña de adopción podría ser adoptado.

Las autoridades informaron que en la zona donde ocurrió el abandono existe una cámara de videovigilancia de la Municipalidad de Lima, cuyas imágenes serán clave para identificar a los responsables de este presunto acto de crueldad animal. Una vez que el perro reciba el alta veterinaria, se iniciarán los procedimientos correspondientes para que pueda ser puesto en adopción y encontrar un hogar definitivo.