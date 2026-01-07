Extraña desaparición: Familia lleva 9 días sin saber de ingeniero Michel Asto

Han transcurrido nueve días desde que se perdió el rastro de Michel Asto Delgado, un ingeniero de 34 años que desapareció el pasado 29 de diciembre cuando retornaba a su vivienda. Desde entonces, su familia no ha vuelto a tener contacto con él y ha iniciado una búsqueda contrarreloj, mientras crece la preocupación por una serie de movimientos detectados posteriormente en sus cuentas bancarias.

De acuerdo con información recabada por los familiares, cámaras de seguridad captaron al ingeniero desplazándose por la avenida Izaguirre. Asimismo, se tiene conocimiento de otros registros que lo ubicarían ingresando a un local comercial y luego dirigiéndose a una entidad bancaria para retirar dinero; sin embargo, estas imágenes aún no han sido entregadas a la familia. La última señal de geolocalización de su teléfono móvil lo situaría en las inmediaciones del óvalo de Huandoy.

Transacciones y registros claves en la investigación

Uno de los aspectos que más inquieta a los deudos son dos compras que, en conjunto, superarían los cuatro mil soles y que habrían sido realizadas después de su desaparición. Estos movimientos financieros podrían aportar datos relevantes para esclarecer lo ocurrido. En ese sentido, su esposa, Karen Macedo, solicitó a las autoridades celeridad para acceder a las grabaciones de seguridad de un hipermercado, así como al detalle de transacciones bancarias y compras en línea asociadas al ingeniero.

El caso ya es investigado por el área de Personas Desaparecidas de la Dirincri, que ha iniciado las diligencias correspondientes para reconstruir los últimos desplazamientos de Michel Asto y determinar las circunstancias de su desaparición. La familia, en tanto, reiteró su pedido de apoyo a entidades públicas y privadas para obtener información que permita dar con su paradero.